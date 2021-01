Colombia: «Extranjeros que violen las medidas de aislamiento serán expulsados»

enero 19, 2021 - 7:00 am

Los extranjeros que violen las restricciones a reuniones sociales impuestas en Colombia para prevenir la propagación del nuevo coronavirus serán expulsados del país, advirtió este lunes la autoridad migratoria.

«Los extranjeros que sean sorprendidos en fiestas clandestinas, violando las medidas de aislamiento(…)serán expulsados del territorio nacional de manera inmediata», indicó el Director General de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios en una nota de prensa.

De acuerdo con el jefe de la autoridad migratoria colombiana, desde que se declaró la emergencia sanitaria, Migración Colombia ha adelantado más de 56 mil verificaciones y ha expulsado a más de 600 extranjeros por no cumplir con las normas establecidas y poner en riesgo la seguridad nacional.

Especialmente, la medida fue tomada «tras la detección de 65 extranjeros en una fiesta clandestina» en Bogotá la madrugada del domingo, explicó la autoridad migratoria. Según la policía, «la mayoría» de los asistentes al evento eran «de nacionalidad venezolana».

«Migración Colombia no va a permitir que extranjero alguno afecte la seguridad sanitaria», enfatizó Henry Corredor, director de la regional andina de la institución.

Colombia alberga a poco más de 1,7 millones de venezolanos, según la autoridad migratoria, que calcula que el 55% de ellos estarían «en condición irregular». En total cinco millones de venezolanos han abandonado su país desde 2015 huyendo de una profunda crisis económica, de acuerdo con la ONU.

El Director General de Migración Colombia hizo un llamado a la ciudadanía para que se respeten las decisiones de las autoridades locales y departamentales, y en casos de evidenciar cualquier tipo de incumplimiento por parte de ciudadanos nacionales o extranjeros, a que se hagan las denuncias respectivas ante las autoridades competentes.

«Este no es momento de bajar la guardia. El Covid no se ha marchado y no distingue pasaportes. Una persona que se pone en riesgo, está poniendo en riesgo a todo un país, por eso debemos cumplir con las medidas de las autoridades locales. No vamos a permitir que unos cuantos pongan en riesgo a la ciudad y al país», afirmó Espinosa Palacios.

El país impuso un confinamiento estricto a finales de marzo de 2020 tras detectar el primer caso de coronavirus a principios de mes.

El gobierno relajó estas medidas desde el 1 de septiembre, para apostar por el autocuidado y el uso generalizado de mascarillas. Sin embargo, los eventos masivos y la apertura de discotecas siguen estando prohibidas.

Durante las primeras semanas de 2021 se registró un incremento de casos y muertes por covid-19 que puso a los hospitales de las principales ciudades colombianas al borde del colapso, obligando a varios alcaldes a decretar confinamientos y toques de queda nocturnos que afecta al 60% del total de la población.

Con casi dos millones de contagios, Colombia es el segundo país latinoamericano con mayor cantidad de casos de coronavirus detrás de Brasil.

Noticia al Día /AFP/Nota de Prensa