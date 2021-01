Cavaliers vence por segundo partido corrido a Nets

enero 23, 2021 - 8:46 am

Con la ausencia por descanso de Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden no pudieron evitar que los Brooklyn Nets perdieran su segundo juego consecutivo ante los Cleveland Cavaliers en la jornada del viernes de la NBA.

Los Nets, que ya cayeron el miércoles en la cancha de los Cavaliers tras dos prórrogas, sufrieron un nuevo tropiezo este viernes por 125-113 pese a los 38 puntos y 5 asistencias de Kyrie Irving.

Harden, de su lado, se quedó en 19 puntos y 11 asistencias en su cuarto partido con el uniforme de Brooklyn, de los que ha perdido dos.

El escolta, máximo anotador de las tres últimas temporadas de la NBA, atribuyó este bache a la falta de coordinación en el equipo y a la necesidad de mejorar la defensa.

Te puede interesar: Utah Jazz hilvana su séptimo triunfo en fila en la NBA

«No hemos tenido demasiado tiempo para practicar, tenemos que mejorar la comunicación», dijo Harden. «Pero ahora mismo el problema es la defensa».

Los Cavaliers, que superaron a los Nets en la clasificación y ascendieron hasta la quinta posición de la conferencia Este, estuvieron liderados de nuevo por su joven base Collin Sexton (25 puntos y 9 asistencias) y el pívot Andre Drummond (19 puntos y 16 rebotes).

Career-high 42 PTS on Wednesday, 25 PTS & 9 AST tonight.. 👀 the BEST of @CollinSexton02's last two games vs. BKN! pic.twitter.com/UjbmD75k8V