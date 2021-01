Caribes de Anzoátegui confirmó su rotación para la Serie del Caribe 2021

enero 30, 2021 - 5:26 pm

Caribes de Anzoátegui confirmó este sábado su rotación para la Serie del Caribe 2021, que comenzará este domingo 31 de enero en Mazatlán, México.

David Martínez, Andrés Machado, Guillermo Moscoso, Raul Rivero y Williams Pérez serán los cinco abridores de la tribu para el clásico caribeño.

Martínez se montará a la lomita este domingo en el juego inaugural contra Astronautas de Chiriquí de Panamá. Andrés Machado abrirá contra Criollos de Cagua ,de Puerto Rico. Guillermo Moscoso lanzará contra Caimanes de Barranquilla, de Colombia.

Puedes leer: Caribes de Anzoátegui anunció sus refuerzos para la Serie del Caribe

El cuarto encuentro del equipo criollo tomará la bola Raul Rivero contra Águilas Cibaeñas, de República Dominicana, y Williams Pérez se subirá al montículo ante al equipo anfritión, que hoy define a su campeón entr México Tomateros de Culiácany Naranjeros de Hermosillo en su séptimo duelo.

#TribuInfo El diestro David Martínez encabeza la rotación de #Caribes para la SDC. Así lo dio a conocer el manager de Mike Alvarez

J1 David Martínez vs 🇵🇦

J2 Andres Machado vs 🇵🇷

J3 Guillermo Moscoso vs 🇨🇴

J4 Raul Rivero vs 🇩🇴

J5 Williams Pérez vs 🇲🇽 #VamosTribu #VamosVzla🇻🇪 pic.twitter.com/yVJRQA1t0G

— Caribes Anzoategui (@caribesanz) January 30, 2021