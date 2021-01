Canadá continuará reconociendo a la AN electa en 2015

enero 5, 2021 - 8:42 am

El gobierno de Canadá emitió un mensaje para decir que continuará reconociendo a la Asamblea Nacional (AN) electa en el año 2015, en Venezuela.

En un mensaje de Twitter, Canadá asegura que dicho Parlamento es la legislatura legitima de Venezuela.

Ante esto, el líder opositor Leopoldo López reacionó y dijo: «Agradecemos al gobierno de Canadá por su apoyo firme y consecuente con las instituciones legítimas de Venezuela, con la causa de la democracia y la defensa de los Derechos Humanos».

As the Dec 6 elections were neither free nor fair, 🇨🇦 will continue to recognize the National Assembly, democratically elected in 2015, as #Venezuela's legitimate legislature and its president as 🇻🇪’s Interim President.