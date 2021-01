El electrizante erotismo de Matilda De Angelis en The Undoing: Cuadro a cuadro

enero 20, 2021 - 3:46 pm

Una de las miniseries más destacadas en 2020 fue The Undoing en la pantalla de HBO. Protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant contó con la participación muy breve de Matilda De Angelis, una mujer italiana nacida en Bolonia cuyas imágenes contienen un electrizante erotismo.

The Undoing es una miniserie de suspenso psicológico de misterio estadounidense. Basada en la novela de 2014 You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz, la miniserie se estrenó en HBO el 25 de octubre de 2020. La serie está protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant, está escrita y producida por David E. Kelley y dirigida por Susanne Bier.

Grace (Nicole Kidman) y Jonathan Fraser (Hugh Grant) forman un matrimonio ideal cuya vida da un giro de 180 grados cuando la madre de un niño del colegio de su hijo (Matilda De Angelis) aparece brutalmente asesinada la misma noche que él desaparece…

Matilda De Angelis (Bolonia, 11 de septiembre de 1995) es una actriz y cantante italiana. Sus apariciones incluyen las películas Veloz como el viento y El Premio, y la miniserie televisiva The Undoing.

Con Wikipedia