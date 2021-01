Bella ex de Armie Hammer asegura que el actor quería cocinarla y comérsela a la parilla

enero 15, 2021 - 1:23 pm

Un noviazgo fue como salir con un aspirante a Hannibal Lecter, fantaseando sobre cuál de las partes de su cuerpo le gustaría cocinar y devorar. Así de gráficamente ha descrito para ‘Page Six’ su relación con Armie Hammer su última pareja, Courtney Vucekovich.

«Me dijo que quería romperme una costilla, cocinarla a la barbacoa y comérsela», aseguró la empresaria en unas sorprendentes declaraciones, al hilo de la polémica surgida tras filtrarse unos supuestos mensajes del protagonista de ‘Call me by your name’ en los que describía escenas de violaciones y canibalismo.

En uno de ellos, por ejemplo, le decía a una mujer si podía «cortar uno de los dedos de tu pie y guardarlo en mi bolsillo para que siempre tenga un pedazo de ti en mi poder» y en otro se describía como «cien por cien caníbal».

Aunque Vucekovich, que salió con Hammer entre junio y agosto de este año poco después de que el actor confirmara su divorcio, no pudo confirmar si esas capturas de pantalla eran auténticas, sí afirmó que no le habían sorprendido.

La creadora de apps calificó su relación como «emocionalmente abusiva» y dijo que se encontró sometida a Hammer física y emocionalmente, solo para darse cuenta más tarde de que estaba siendo manipulada. «Te cautiva y mientras está siendo encantador, es un camaleón que se transforma en exactamente lo que necesitas que sea y absorbe toda lo bueno que hay en ti», aseguró. «Eso es lo que me hizo a mí. Di y di y di hasta que me dolió».

También reveló que el comportamiento de Hammer se volvió «obsesivo», que bebía y se drogaba «todo el tiempo» y que cuando no estaban juntos él le enviaba mensajes de texto hasta cien veces al día. Finalmente le describió como «una de las personas más rotas por dentro que he conocido».

Armie Hammer, por su parte, ha dado un paso al frente ante esta controversia y ha abandonado el rodaje de la película ‘Shotgun Wedding’, que iba a rodar junto a Jennifer Lopez.

«No estoy respondiendo a estas mentiras, pero a la luz de los espurios ataques en redes en mi contra, no puedo en conciencia dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana», ha señalado el actor, que además ha declarado que la productora de la ficción apoya totalmente su decisión. «Lionsgate me está apoyando en esto, y les estoy agradecido por ello», concluye.

El Confidencial.