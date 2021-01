Backstreet Boys podrían separase por culpa de Trump y Biden

enero 19, 2021 - 4:12 pm

La política en Estados Unidos se ha visto un poco turbulenta los últimos días debido al proceso de transición entre el gobierno republicano de Donald Trump y la nueva gestión del demócrata Joe Biden. Los enfrentamientos entre ambos bandos políticos no solo se han visto entre los políticos, también artistas se han unido para apoyar tanto uno como a otros.

Los Backstreet Boys han sido uno de ellos, y no, no todos mantienen una misma opinión, los cantantes Brian Littrell y Kevin Richardson son colegas, pero no comparten la misma visión política, uno apoya a Trump y el otro no.

Brian Littrell ha compartido en redes sociales que es ProTrump, de hecho cuando Twitter bloqueó la cuenta del actual presidente, el cantante también se sumó a la campaña mediática de unirse a Parler, una red social que no tiene los estándares restrictivos de Twitter.

Esto podía haber quedado ahí porque realmente no es novedoso; él mismo se encargó de confirmar a TMZ en 2017 que el grupo podía haber cantado en el acto de investidura de Trump: “Me lo pidieron a mí y no pudo ser. Yo hubiese estado ahí pero tenemos los ensayos de nuestro show en ‘Las Vegas’. (…) Hollywood tiene que relajarse un poco porque estamos hablando de nuestro jefe supremo.” La vuelta de tuerca y la noticia verdadera es que, como en cualquier grupo de amigos, compañeros y además familia, hay variedad de opiniones en los Backstreet Boys.

Por otro lado, Kevin Richardson, dejó claro que no comparte las ideas de tu primo y colega musical, al publicar dos tuits en los que se establecía una conexión entre los influencers de vida sana y los seguidores más radicales de Trump (como el pequeño grupo que intentó tomar el Capitolio) y una historia sobre una enemistad entre dos mujeres de signos políticos distintos (una de ellas, seguidora de QAnon, la teoría conspiratoria de la derecha norteamericana). Sus reacciones no dejan claro que si es ProBiden, pero si que apoya la causa de los demócratas.

El Farandi