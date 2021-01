Aumenta el robo de cuentas de WhatsApp solicitando el código de verificación

enero 4, 2021 - 8:14 am

El Instituto Nacional de Ciberseguridad Español (Incibe) ha alertado a través de su sitio web sobre el aumento de los casos de intento de robo de cuentas de WhastApp.

Los ciberdelincuentes engañan a los usuarios para que les faciliten el código de verificación que han recibido a través de un SMS. Todo esto con el objetivo de configurar la cuenta asociada a ese número de teléfono en otro dispositivo.

Generalmente, esta petición se realiza a través de un mensaje de WhatsApp proveniente de algún contacto de confianza del usuario, que a su vez, ha sido víctima también del robo de su cuenta.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo. Esto la convierte en un objetivo para muchos ciberdelincuentes. El secuestro o robo de cuentas de WhatsApp es una técnica muy utilizada en los últimos meses para el robo de información personal de los usuarios.

Funciona de la siguiente forma: Un ciberdelincuente configura en un smartphone la aplicación con el número de teléfono de su víctima. Como WhatsApp solo permite tener un perfil por número de teléfono, el ciberdelincuente se apoya en técnicas de ingeniería social para conseguir el código de verificación que el usuario víctima recibe a través de un SMS y que es necesario introducir para finalizar la configuración de la aplicación en el nuevo dispositivo.

La solicitud del código de verificación, en muchas ocasiones, viene supuestamente de un contacto conocido, que ha sido también víctima del robo de su cuenta previamente. De esta forma, es más fácil caer en el engaño al venir la petición de un contacto de confianza.

En algunos casos, para que el usuario víctima recupere supuestamente el acceso a su cuenta, pueden solicitar a través de otro medio diferente a WhatsApp, como por ejemplo SMS, realizar un pago económico a cambio de devolverle el acceso.

¿Cómo podemos prevenir el robo de cuentas de WhatsApp?

Hay una serie de medidas que puedes aplicar y que evitarán que caigas en el engaño:

No compartir el código de verificación. Si alguien te lo solicita, desconfía.

Contrasta por otras vías alternativas a WhatsApp el mensaje recibido.

Activar la verificación en dos pasos. WhatsApp dispone de una función que permite añadir una capa extra de seguridad para evitar que terceros puedan configurar tu cuenta, incluso si disponen de tu código de verificación.

Se trata de un código adicional que sólo tú conoces y que en ningún caso deberías compartir con nadie. Este código lo solicita la aplicación en distintas situaciones entre la que se encuentra la configuración de la app en un nuevo dispositivo.

No caigas en la trampa

Los usuarios que hayan recibido una solicitud de su código de verificación y lo hayan facilitado a quien se lo haya pedido bajo cualquier excusa, ya han caído de este engaño.

Si has sido víctima y tu cuenta de WhatsApp ha sido robada, es decir, has facilitado el código de verificación recibido a través de un SMS, y a continuación, has detectado que has perdido acceso a tu cuenta, te recomendamos que trates de contactar con los administradores de WhatsApp para intentar recuperar el control de tu cuenta, aunque es un proceso que puede durar algunos días, es la mejor solución.

Una cadena de robos

En ocasiones estas cuentas robadas son usadas por los ciberdelincuentes para intentar robar la cuenta de sus contactos con la misma técnica, por lo que es importante que, de manera adicional, avises a tus contactos de lo ocurrido por otra vía (llamada telefónica, email, red social, SMS, etc.), para que así, sean conscientes de que no eres tú ni el que les está escribiendo, ni solicitando su código de verificación.

Si el problema no se ha solucionado tras reportar la situación a la propia aplicación, otra opción a la que podrías recurrir, aunque más drástica, sería contactar con el proveedor de servicios de Internet para realizar un cambio de número. No obstante, entendemos que esta no es la opción más deseada.

Altadensidad.com