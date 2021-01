Así actúan las mafias para ejecutar sus extorsiones

enero 5, 2021 - 2:39 pm

La agresión psicológica y la intimidación a través del uso ilegal de la fuerza ha sido el modus operandi de las bandas criminales para perpetrar las extorsiones

Con frecuencia los comerciantes y personas pudientes son víctimas del asedio psicológico y los ataques con granadas, de parte de los criminales, quienes buscan obtener sumas importantes de dinero. Para los integrantes de los grupos estructurados de delincuencia Organizada se vale todo, pues de eso dependen sus finanzas.

Premios a través de las operadoras

Lo que para unos podría ser la llamada de la suerte, para otros se puede convertir en su calvario, en el infierno. Exorbitantes premios que te pueden cambiar la vida, todo depende de que tanto confíes o creas en los premios a través de las operadoras.

En los últimos días se han reportado algunos comentarios sobre una llamada que realizan supuestos trabajadores de la línea Movistar. Al parecer los trabajadores de la reconocida marca alegan que se trata de unos cuantos premios que se ha ganado la persona.

«Al momento de atender la llamada se identificaron como trabajadores de Movistar y me dijeron que me había ganado unos electrodomésticos por lo que necesitaban mis datos personales. Sin embargo, cuando me informaron que para darme lo que según ellos me había tocado, necesitaba facilitarles los datos de tres fiadores, caí en cuenta que algo estaba mal, les corté la llamada y denuncié el número», detalló asombrado David Atencio (nombre ficticio para resguardar la identidad).

Algunas autoridades de la entidad reflejan la citada acción como una manera viable para obtener datos de las personas más allegadas de la «presa», en este caso al ciudadano que llaman y a raíz de ello, extorsionar a aquellos que tienen algún negocio como poder responder.

Greily Núñez

Noticia al Día