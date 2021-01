Aristeguieta marcó en la victoria 3-2 de Mazatlan sobre Necaxa

enero 9, 2021 - 8:59 am

El delantero venezolano Fernando Aristeguieta abrió el marcador en la victoria 3-2 del Mazatlán sobre el Necaxa la noche del viernes 8 de enero en partido de la primera jornada del torneo Guard1anes Clausura 2021 del fútbol mexicano.

En el estadio Mazatlán el venezolano Fernando Aristeguieta marcó el 1-0 para el equipo mazatleco con un remate de cabeza casi al filo del área chica al minuto 28.

Es el quinto gol del «Colorado» con la camiseta del Mazatlán, los otros cuatro fueron en el torneo apertura.

Fernando Aristeguieta opens his account for 2021 with this opener in Mazatlán’s 1st match of the #Guard1anes2021. ⚽️



Aristeguieta scored 4 goals in 16 games for the club in 2020.



Mazatlán lead Necaxa 2-1 at half time.



