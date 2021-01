Aran One develó la sorpresota que le daría Rosmeri Marval

enero 15, 2021 - 6:44 pm

El cantante Aran One no pudo quedarse callado. Sin pelos en la lengua develó la sorpresa que le tenía guardada su pareja Rosmeri, con motivo a su 13 aniversario, próximo a celebrarse el 17 enero.

«Rosmeri y yo cumplimos 13 años de novios el domingo 17 enero. Yo le manejo las redes a ella, por eso tengo sus correos abiertos en mi celular, me di cuenta que hizo una compra porque me llegó un correo y le pregunté por curiosidad, pero se quedó ponchada y no supo qué responderme. Finalmente, llegamos a la casa y me di cuenta que llegó su pedido (unas mancuernas)”, indicó el venezolano en redes sociales.

Para sus seguidores, el artista arruinó la sorpresa que le tenía su esposa y esta ya no tiene gracia pues todo el mundo está enterado antes de la fecha.

