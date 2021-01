Aprende a hacer brwonies con esta receta de NAD

enero 19, 2021 - 12:02 pm

Paso a paso para un brwonie casero. Siguiendo la receta maracucha: Un grito por aquí, una mano extra por allá, y un familiar impaciente que no deje de preguntar.

“¡Te vas a gastar el azúcar!”, se queja mamá. “Mmm ¡Muy bueno!”, dice papá probando la mezcla. La cuarentena nos ha llevado a reinventarnos hasta en la cocina. Aburridos, cansados de la rutina, y de no hacer nada, el mejor remedio es tomar una paleta y empezar a mezclar ingredientes. Uno de los dulces más deliciosos es el brownie, pero no cualquiera, sino al mejor estilo maracucho.

Un hecho es que todo maracucho cuando se le antoja algo, abre la nevera y empieza a investigar, lupa en mano, qué tiene y qué no, qué puede usar para aplacar sus deseos. ¿La buena noticia? La lista de ingredientes para hacer brownies es corta. La nevera sigue abierta… mejor empezamos a sacar el material:

200 gramos de chocolate negro

110 gramos de mantequilla

120 gramos de azúcar

4 huevos

85 gramos de harina

1 cucharada de esencia de vainilla

1 cucharadita de bicarbonato

Nueces (opcional)

“Mija, te vas a acabar la harina y la mantequilla ¡Tan caro que esta eso!”, pelea mamá, pero al ver el chocolate se le olvida y ayuda a hornear. No hay nada que una más a la familia que preparar un dulcito.

La mezcla más degustada y esperada

El brownie es un postre fácil de hacer. El primer paso es fundir el chocolate y la mantequilla, una opción es hacerlo en el microondas si queremos rapidez, pero atentos ¡Que se nos va luz! Mejor nos vamos por la forma convencional. Una vez se derrita mezclamos hasta que todo se integre y reservamos.

“¿Ya está?, pregunta el hermano menor, emocionado por comer, pero este es solo el comienzo. El segundo paso consiste en separar la yema de las claras. En un bol, colocamos las yemas, el azúcar, la harina, la cucharadita de bicarbonato, y mezclamos bien.

Luego, hay que agregar al mismo bol el chocolate derretido con la mantequilla y la cucharada de vainilla, y seguimos mezclando. Ahora, ¿con nueces o sin nueces? El momento de añadirlas es éste, pero en la cocina maracucha siempre se modifican las recetas, si no hay un ingrediente no se agrega o lo cambiamos por otro, un hecho que nos representa a más no poder. “¿Ya está?”, pregunta papá.

Cuando todo esté mezclado, se incorporan las claras de huevo a punto de nieve, combinamos con cuidado y sin batir. La mezcla está lista, papá y hermano introducen el dedo y la prueban, hasta mamá saborea la mezcla. Típico de la cocina maracucha, nunca son suficientes manos.

Por último, ponemos mantequilla y harina en un recipiente para evitar que el brownie se pegue, agregamos la mezcla y llevamos al horno durante al menos 30-35 minutos a 180°. ¿Ya está? Ya está. ¡A servir y disfrutar del postre! Sabemos que en la mesa venezolana un dulce para compartir en familia nunca puede faltar.

Skyl Muñoz/Pasante

Noticia al Día