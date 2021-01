Aplazaron los GP de Australia y China en F1 e Imola entra en el calendario

enero 12, 2021 - 9:10 am

Los Grandes Premios de Fórmula 1 de Australia y China, previstos el 21 de marzo y el 11 de abril, se aplazaron al 21 de noviembre y a una fecha por determinar, mientras que el circuito de Imola entra en el calendario, anunció este martes 12 de enero la organización.

«La pandemia mundial aún no ha permitido que la vida vuelva a la normalidad, pero demostramos en 2020 que podemos correr con seguridad al ser el primer deporte internacional en regresar», dijo el presidente de la F1, Stefano Domenicali, en un comunicado.

En el contexto de la pandemia del covid-19, la temporada, que sigue con 23 Grandes Premios en teoría, comenzará así en Bahréin el 28 de marzo en lugar de Melbourne, antes de viajar a Imola el 18 de abril y a otro circuito todavía por determinar el 2 de mayo.

2021 CALENDAR UPDATE



🇧🇭 Season starts in Bahrain 26-28 Mar

🇦🇺 Australia moves to 19-21 Nov

🇮🇹 Imola returns 16-18 Apr; China discussions ongoing



Dates of Brazil, Saudi Arabia and Abu Dhabi races all change#F1 pic.twitter.com/4QoP0gKKsA