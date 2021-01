Anulados los ensayos de pretemporada de MotoGP en Malasia

enero 12, 2021 - 4:10 pm

Los ensayos de pretemporada de MotoGP previstos en el circuito de Sepang (Malasia) del 14 al 16 y del 19 al 21 de febrero fueron anulados como consecuencia de la pandemia del covid-19, anunciaron este martes 12 de enero los organizadores del mundial de motociclismo.

«La pandemia actual del covid-19 y los confinamientos y complicaciones que se derivan han motivado la anulación de estos dos eventos», escribieron en un comunicado la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), el promotor deportivo Dorna Sports y la IRTA, que representa a los diferentes equipos, en un comunicado conjunto.

Due to the ongoing COVID-19 pandemic, February’s #SepangTest and Shakedown Test have been cancelled 🇲🇾



