Anahí reveló que se contagió de COVID-19 durante reencuentro de RBD

enero 14, 2021 - 6:41 pm

La cantante mexicana Anahí, conocida por formar parte de la agrupación RBD, informó en sus redes sociales que había enfermado de COVID-19, luego de participar en un concierto con sus antiguos compañeros el pasado 26 de diciembre.

«La pesadilla pasó (…). Efectivamente me contagie en el concierto, en el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagié», compartió la intérprete en una historia en su cuenta de Instagram.

Según relató, antes del concierto había solicitado que se realizaran pruebas diagnósticas para la COVID-19 y aunque se siguieron los protocolos biosanitarios, esas precauciones resultaron insuficientes porque una persona de su entorno cercano estaba contagiada y no lo sabía.

El pasado 3 de enero, su esposo, el político Manuel Velasco, quien la acompañó al concierto, comunicó que había resultado positivo para el coronavirus y que presentaba, entre otros síntomas, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza y malestar corporal.

La también actriz, que no padeció síntomas, se lamentó por haber contagiado a su esposo: «Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés siempre estuvieron perfectos (…). Nada vale la pena poner la salud en riesgo», comentó.

Milenio