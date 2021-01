AN solicitará a España que investigue procedencia de recursos de Leopoldo López

enero 24, 2021 - 10:45 am

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció este sábado que enviarán una carta a España, para solicitar investiguen la procedencia de los recursos económicos del dirigente opositor Leopoldo López y si estos tienen que ver con activos de Venezuela.

«Vamos a mandar una carta a las cortes en España, porque allí vive…, Leopoldo López en una residencia de 12 mil dólares mensuales, no me vengan con el cuento que Leopoldo tiene plata de cuna, no, no, no, que seas rico no te exime de ser ladrón, tu puedes ser rico y ladrón, y yo quisiera que se investigara de dónde saca tanta plata Leopoldo López», dijo en una rueda de prensa ofrecida este sábado.

Rodríguez destacó que en las cortes de España se debe investigar «si es cierto que tiene cuentas cifradas en Singapur, Panamá, Suiza, Luxemburgo y si es cierto que ese dinero que tienen depositado él o su padre…, si ese dinero proviene de lo que se han robado de los activos de Venezuela en el Caribe o del negocio con Petro Paraguay…».

Ante ello, pidió la mayor colaboración en nombre del Parlamento de Venezuela a las similares instituciones legislativas en Argentina, Paraguay y a las cortes de España, para que se investigue los hechos delictivos que presuntamente se puedan haber ejecutado en su territorio y que se investigue el destino de esos recursos.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día