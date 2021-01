«AN de Maduro agravará la crisis política venezolana»: Labrador

enero 5, 2021 - 6:02 pm

Los diputados del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), Eduardo Labrador, Zenaida Fernández y José Vielma, integrantes de la bancada Zulia Humana no están de acuerdo con el acto de instalación de una Asamblea Nacional que se realizó este martes 5 de enero.

Labrador aseguró que «la AN de Maduro no está originada en un ejercicio de la voluntad popular sino de un acto que no contó con la participación del 82% de la población electoral».

El diputado afirmó que la nueva AN «será peor que la Asamblea Nacional Constituyente, que fueron electos para elaborar una nueva carta magna y resolver supuestamente la llamada guerra económica, » ni lo uno ni lo otro, fue inútil su existencia. Pasaron sin pena ni gloria y se van sin que conozcamos a los constituyentes del Zulia. Todo un fraude al pueblo»

Por su parte el legislador José Vielma aseveró que «nadie en su sano juicio puede creer que la AN de Maduro conformada por 92% de diputados afines a él pueda representar a la Venezuela que mayoritariamente le rechaza y adversa».

Finalmente Zenaida Fernández, diputada indígena, afirmó que la AN controlada por el PSUV «dado a su origen no está en incapacidad de resolver ninguno de los problemas más graves que aquejan a los ciudadanos. Es una AN sin reconocimiento internacional de las democracias del mundo», manifestó.

Nota de prensa