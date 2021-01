Amante de la princesa Diana rompe el silencio con impactantes revelaciones

enero 12, 2021 - 10:32 am

Dicen que fue el verdadero amor de Diana de Gales. También, quizás, fue su amante más discreto. Ahora Hasnat Khan, el cardiólogo británico-pakistaní que estuvo dos años con la difunta princesa Diana, ha vuelto a romper su silencio para revelar al Daily Mail cómo se gestó la polémica entrevista en la BBC en la que Diana de Gales habló sobre la infidelidad de Carlos de Inglaterra con Camilla Parker-Bowles y pronunció la famosa frase de “en mi matrimonio somos tres y eso es multitud”.

Hacía ocho años que Mister Wonderful (el señor maravilloso), como le llamaba lady Di, permanecía en silencio. La última vez que habló fue con motivo del biopic Diana, del alemán Oliver Hirschbiegel, que narra los últimos años de la vida de la princesa de Gales, interpretada por Naomi Watts, con especial énfasis en su relación con el médico británico. Entonces dijo que esa película «traicionaba» su relación y afirmaba falsamente que la familia de él la desaprobaba.

Hasnat Khan, nacido en Pakistán hace 62 años, salió con la princesa Diana desde 1995 hasta pocos meses antes de morir esta, el 31 de agosto de 1997, en un accidente de tráfico en el puente del Alma de París. Dos años antes, en noviembre de 1995, se emitió la explosiva entrevista en el programa Panorama de la BBC en que la princesa, que se había separado tres años antes de Carlos de Inglaterra, expuso su necesidad de ser escuchada y explicó sus miedos y debilidades. Fue cuando lanzó la frase sobre la infidelidad de su marido con Camilla Parker-Bowles: «En mi matrimonio somos tres y eso es multitud».

Con motivo del 25.º aniversario de esta entrevista que vieron más de 23 millones de espectadores, hace unas semanas se emitió un documental de la cadena británica ITV que repasaba cómo se gestó esta. Desvelaba que quizá los métodos empleados por el peridiodista Martin Bashir para conseguir que Diana la aceptara no fueron ni mucho menos los más éticos ni los más legales.

Fue manipulada

“Una de sus cualidades más atractivas de Diana era su vulnerabilidad. Fue lo que hizo que el público la quisiera. Más tarde me di cuenta de que Bashir aprovechó esas vulnerabilidades”

Khan ha explicado que aquella explosiva entrevista fue consecuencia de la manipulación que el periodista Bashir ejerció sobre Diana Spencer. “Una de sus cualidades más atractivas de Diana era su vulnerabilidad. Fue lo que hizo que el público la quisiera. Más tarde me di cuenta de que Bashir aprovechó esas vulnerabilidades. Fue muy persuasivo con Diana y le llenó la cabeza de basura”, ha manifestado.

El amante de la princesa se ha decidido a hablar ahora porque, según ha confesado al diario británico, hace unos días recibió una llamada de una persona que le conoce tanto a él como a Bashir. “Me llamó por teléfono y me dijo que conocía a Martin Bashir y que este se encontraba bajo mucho estrés. Dijo que era un hombre decente pero que estaba muy deprimido y que tenía que pedirme el favor de hablar con él”. Lejos de defender al periodista, el cirujano ha destapado todos los aspectos negativos que recuerda de él. Y son muchos.

Paranoia

“Con todas esas ideas y charlas sobre escuchas telefónicas, Bashir trataba de llevarla a un lugar donde desconfiara de las cosas y de la gente que la rodeaba”

Según explica, pocas semanas después de que Khan conociera a la princesa, esta le dijo que había conseguido un “topo” que le estaba pasando información de lo que se cocía en palacio. Se refería a Bashir. Desde entonces, Khan notó un cambio en Diana, quien creía que la escuchaban por teléfono o que habían manipulado los frenos de su coche. “Ella no era una persona paranoica, pero con todas esas ideas y charlas sobre escuchas telefónicas, Bashir trataba de llevarla a un lugar donde desconfiara de las cosas y de la gente que la rodeaba. Era un hombre inteligente”.

El cirujano recuerda el día que conoció al periodista, en un pub rural en el que se encontraron los tres a petición de lady Di. La entonces pareja de Diana ha asegurado que se quedó perplejo y también muy ofendido ante las preguntas del informador: “Casi desde el primer momento comenzó a hacerme preguntas muy personales y muy directas sobre Diana y nuestra relación. Me enfadé. Fue impertinente por parte de este hombre al que no conocía que nos hablara así”.

Tras ese encuentro, Khan le transmitió a la princesa su malas vibraciones sobre el periodista: “Le dije a Diana que Bashir no me agradaba, que no confiaba en él y que debía cortar la relación con él relaciones”. Pero, lejos de escucharle, ella siguió adelante y grabó la explosiva entrevista. Cuando esta se emitió, Khan no daba crédito: “Diana me preguntó qué pensaba. Sentí que había sido un gran error y le dije que era terrible”.

Diana tenía claro, explica Khan, que tras la emisión la familia real le franquearía el paso hacia el divorcio de Carlos, «y así fue, para felicidad de lady Di, ya que era lo que quería”, asegura. Después de esto, la relación de la princesa con Martn Bashir terminó de manera repentina; su novio le preguntó a la princesa el porqué de ese distanciamiento, «y ella dijo que era por Guillermo. Podría creerlo, porque los niños eran fundamentales en todo lo que ella hacía”, asegura. El mismo Khan coincidió con los jóvenes príncipes en varias ocasiones durante su relación de dos años con Diana. “Guillermo odiaba la entrevista de Panorama y le dijo a su madre que había cometido un error que le había molestado mucho. Fue muy directo y dijo: ‘Mamá, Bashir no es una buena persona’”. De hecho, después de que la BBC decidiera el pasado noviembre iniciar una investigación sobre cómo se gestó aquella entrevista, el propio príncipe Guillermo dijo a los medios: “Es un paso en la dirección correcta”.

La relación entre Khan y Diana terminó a principios del verano de 1997. Lady Di murió el 31 de agosto de ese año, en compañía del multimillonario Dodi al Fayed. Tras la muerte de la princesa, Khan concedió una entrevista al Sunday Telegraph, en el 2008, en la que reveló que todavía tenía pesadillas con su muerte, ocurrida 11 años antes. El cirujano, que dejó Reino Unido en el 2007, en el 2006 había contraído matrimonio con Hadia Sher Ali, una prima lejana suya, descendiente de la realeza afgana. Ella tenía 29 años en ese momento. Con este enlace su familia esperaba que el recuerdo de Diana se alejase, pero, dieciocho meses después, el matrimonio se rompió. La siguiente relación seria del doctor, que hora reside en Essex (Inglaterra), fue con Somi Sohail, una compañera de trabajo 21 años menor que él. Varios diarios británicos especularon en el 2009 con que se habían comprometido, pero Mister Wonderful sigue soltero y fiel a la memoria de la princesa.

La Vanguardia/Con información de la BBC