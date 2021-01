Alzó el vuelo: Un kilo de alas de pollo en Maracaibo está cerca de los 4 millones

enero 22, 2021 - 4:10 pm

Sigue la locura del aumento de los precios en lo que hasta ahora era la alternativa de los marabinos. Si bien no se podía comprar el pollo entero, pechugas o muslos por sus excesivos precios ahora ni las alas son accesibles pues el kilo ronda los 4 millones bolívares.

Y es que estos precios varían casi a diario, un kilo de alas de pollo vale 3. 885.000 bolívares, la carcasa por kilo se ubica en 2. 400.000 bolívares.

Mientras que las patas de pollo por kilo tienen un valor de 2 millones de bolívares, otros alternativas como el kilo de mollejitas se ubica en los 3. 700.000 bolívares y el kilo de pescuezos en 2. 800.000 bolívares.

«Es increíble como nuestra calidad de vida ha disminuido lo que compraba para alimentar mis mascotas, ahora lo compro con sacrificios para mí porque los altos costos a veces no lo permiten», expresó Yanny Faría, ama de casa.

Para Marisela Quiva madre de tres niños y habitante del sector Haticos por Abajo , parroquia Cristo de Aranza en el municipio Maracaibo, es luchar contra los comerciantes quienes no tienen piedad con la gente pobre. «ellos también son culpables porque todos los días aumentan y las familias pobres no nos alcanza para nada lo que ganamos, si compro alitas no me queda para la harina o el arroz, mis hijos y yo estamos desnutridos y no vemos solución a todo este desastre,» sentenció.

«Cómo pretenden que no nos enfermemos si la alimentación que tenemos es pésima. Comiendo mal jamás podremos hacerle frente a las enfermedades. Aquí saben que las alas y las patas pueden alimentar y aumentar las defensas y pues las ponen por las nubes para que te mueras de hambre y no es justo», denunció Douglas Quintero, habitante de Sierra Maestra, munbicipio San Francisco.

Ernestina García

Noticia al Día