Al piloto de Ferrari, Charles Leclerc, le dio COVID-19

enero 14, 2021 - 1:32 pm

El piloto monegasco de Fórmula 1 Charles Leclerc dio positivo al COVID-19 y fue colocado en cuarentena en su casa en el Principado, anunció este jueves su escudería Ferrari.

«Charles ha sido controlado regularmente y ayer (miércoles), el resultado de su último test era positivo», indicó la Scuderia Ferrari, precisando que Leclerc «se siente actualmente bien, con ligeros síntomas».

La temporada de F1 comienza el 28 de marzo con el Gran Premio de Baréin, por lo que la contaminación del joven piloto de 23 años no tiene una consecuencia deportiva inmediata.

«Desgraciadamente, supe que había estado en contacto con un caso positivo y me aislé inmediatamente, advirtiendo a todas las personas con la que estuve en contacto. Un test posterior que he realizado, resultó positivo», indicó Leclerc en su cuenta Twitter.

