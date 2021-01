Al joven de 15 años asesinado en Petare, lo mató otro de 14

enero 27, 2021 - 9:18 am

El Cicpc esclareció el homicidio de un joven de 15 años, identificado como: Gabriel Alejandro Pérez Barreto, ocurrido en el sector El Obelisco, parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda, el pasado 24 de enero.

El autor material del hecho es un adolescente de 14 años.

El hecho ocurrió luego que la víctima salió de su residencia para encontrarse con una joven a la que pretendía en el lugar antes mencionado, pero la misma no llegó al sitio; mientras Gabriel hacía espera fue sorprendido por su victimario, ex pareja de la joven; sostienen una discusión y el detenido optó por propinarle múltiples disparos con un arma de fuego Glock, calibre 9mm, motivado que no aceptaba la relación que estos tenían.

El Cicpc logró detener al victimario e incautar el arma que utilizó para perpetrar el hecho, siendo puesto a la orden de la Fiscalía 114º del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

Prensa Cicpc