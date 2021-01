Acusan al actor Armie Hammer de ser caníbal, él se defiende

enero 14, 2021 - 4:45 pm

Luego de ser tendencia en redes sociales por presunto canibalismo, el actor Armie Hammer se pronunció para condenar los ataques virtuales que ha recibido, y despedirse del proyecto que grabaría en República Domincana y protagonizaría con la cantante Jennifer López.



Armie Hammer, protagonista de filmes como El Llanero Solitario, Rebecca o Call Me by Your Name, se convirtió en tendencia en Twitter y no precisamente por sus logros como intérprete. En la red social están circulando unas capturas de unos presuntos mensajes que el artista supuestamente mandó a varias mujeres, algunas de ellas con quienes tuvo encuentros románticos, y en los que les propone practicar el canibalismo.

«Oh, Dios mío. Eso me la ha puesto tan dura y es confuso por qué. Imaginarme sosteniendo tu corazón en mi mano y controlando cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Da miedo admitirlo. Nunca antes lo había admitido», se puede leer en los mensajes que aparentemente Hammer, que se separó de su esposa Elizabeth Chambers el pasado mes de julio tras diez años de matrimonio, envió a una mujer a través de Instagram.

«Necesito beber tu sangre», «necesito tu ayuda cuanto antes, gatita» o «soy intenso, necesito tu sangre, necesito que me alimentes con ella» son algunas de las impactantes frases que aparecen en estas capturas.

Aunque la noticia ha conmocionado a los fans, hay que recordar que los mensajes aún no han sido verificados. Sin embargo, eso no ha impedido que los usuarios de Twitter convirtieran en tendencia al actor e hicieran numerosos memes al respecto. «Y nosotros horrorizados cuando Armie Hammer se comió el melocotón aquel en Call Me by Your Name», bromeó un tuitero.

«Acabo de ver por qué Armie Hammer es tendencia. 2021, ¿puedes relajarte un poco?», pidió un usuario.

El actor se defendió. Esta no es la primera vez que el intérprete crea polémica por su actividad en redes sociales. Ya en 2017 algunos usuarios de Twitter descubrieron que había dado ‘me gusta’ a varias publicaciones de bondage y BDSM.

“No voy a responder a estas mentiras, pero a la luz de los crueles y espurios ataques online contra mí, no puedo dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en República Dominicana”, indicó el estadounidense mediante un comunicado.

