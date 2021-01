enero 25, 2021 - 2:20 pm

Ahora que tenemos una nueva primera dama, sin duda vamos a extrañas los espectaculares looks a los que nos tenía acostumbrados Melania Trump. Y es que más allá de lo político, no podemos negar que la exmodelo tiene un gusto exquisito al vestir y lo demostró durante el sin número de eventos a los que asistió durante la presidencia de su esposo. Mira a continuación algunos de sus looks más memorables como primera dama.