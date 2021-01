1.700 dólares pagó la modelo colombiana Elizabeth Loaiza

enero 25, 2021 - 1:43 pm

Un poco más de 1.700 dólares, o lo que serían seis millones de pesos colombianos, tuvo que cancelar la modelo y exreina de belleza, Elizabeth Loiza y sus acompañantes, para compensar una falta que según un grupod e indígenas Wayú, habían cometido al ingresar sin autorización a un sitio considerado sagrado por esta etnia.

El diario El Tiempo de Colombia reseñó en su edición de hoy que, una gran polémica ha desatado la modelo caleña Elizabeth Loaiza, tras denunciar haber sido víctima de extorsión y secuestro en el Cabo de la Vela (La Guajira), situación desmentida por las autoridades quienes señalan que debieron reparar la falta por haber ingresado a un sitio sagrado de los wayuu sin autorización.



Loaiza, aseguró que le habían pedido a ella y al grupo con el que se encontraba pagar la suma de 15 millones de pesos o entregar una moto por un valor de 200 millones de pesos para poder salir, tras violentar un territorio sagrado para los indígenas wayuu.

Relata que en el grupo se registró una discusión con un hombre que portaba “dos piedras en la mano” y que los recriminó por haber parqueado sus vehículos en territorio wayuu. Inmovilizando uno de los vehículos.



Los nativos aseguran que les pidieron a los turistas bajar de los cerros y estos se burlaron de ellos. La riña se formó al parecer cuando uno de los wayuu intentó acceder a una de las motos para bajarla.

La intolerancia de ambas partes, hizo que varias personas resultaran lesionadas. Uno de los wayuu recibió una herida en la cabeza, que originó derramamiento de sangre, que de acuerdo a los usos y costumbres de esta etnia se debe producir el pago de una compensación para reparar la falta.



De acuerdo a lo señalado por la Policía, para dirimir las diferencias la corregidora del Cabo de la Vela propuso aplicar los usos y costumbres de la cultura wayuu, para permitir que fuera reparada la ofensa de los visitantes a los nativos de esta región.



“Es así como las partes llegan a una solución pacífica para reparar la falta, y los visitantes continuaron su excursión hacía la Alta Guajira, con el acompañamiento de la Policía Nacional”, indicó a través de un comunicado la Policía.



Sobre esta compensación la modelo aseguró en un vídeo que, “tuvimos que arreglar y darles 6 millones de pesos, para que nos dejaran salir del hotel”.



De acuerdo a lo que se ha conocido, la comunidad del Cabo de la Vela, lamentó el hecho y este lunes estará instaurando una denuncia contra la modelo en la que darán a conocer lo que pasó, ya que ellos consideran que no hubo secuestro, ni extorsión, para que las autoridades tomen acciones pertinentes.



El hecho ocurrió entre los sectores conocidos como El Faro y el Ojo de Agua el pasado 17 de enero. La modelo formaba parte de un grupo de turistas pertenecientes a la expedición organizada por Colombia Off Road, con más de 60 vehículos 4×4 y un pequeño grupo de vehículos cuatrimotos.



La Policía invitó a las personas que participaron en estos hechos, a denunciar si consideran que se presentaron irregularidades en los mismos.

El alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar, también se pronunció sobre el hecho y aseguró que se vulneraron los valores ancestrales de este mágico lugar y repudió toda acción que atente en contra de la identidad, las tradiciones, los valores, la idiosincrasia, los lugares ancestrales y los usos y costumbres del pueblo wayuu.



“Bajo el desconocimiento se le llamó “extorsión a una de las leyes propias del wayuu, tal cual como se señala en el sistema normativo Wayuu aplicado por el Pütchipü’ü (persona encargada de mediar los conflictos), y reconocido como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad ante la Unesco”.



Finalmente, como wayuu el alcalde exigió a la modelo una disculpa pública, “por los agravios causados a nuestro pueblo y en contra de nuestro proyecto bandera el cual está encaminado a potenciar el turismo en nuestro territorio”.

Por su parte el antropólogo y exgobernador de La Guajira Weilder Guerra, se refirió al caso señalando que “La Alta Guajira es un territorio indígena con cerros, dunas, rocas y lugares sagrados. Hay reglas de comportamiento y convivencia que debe ser respetadas por los visitantes. No, no es el escenario de Mad Max”.



El colectivo de mujeres wayuu, indicó que “Loaiza desconoce que los territorios indígenas tienen sus propias normas y Ley de Origen, que no son usadas por capricho”.



Explicaron que la modelo “malinterpreta el derecho a la compensación, sino que también tergiversa la información, pues en lugar de hablar con la verdad, omitiendo que la policía nacional y la corregidora actuaron de acuerdo a la constitución, en su lugar menciona que se trataba de extorsión y secuestro. Lo cual es completamente falso”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

El Tiempo de Colombia