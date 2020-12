Yulimar Rojas tras ser la Mejor Atleta del Año 2020: «No me veía como ganadora»

diciembre 5, 2020 - 12:55 pm

La venezolana Yulimar Rojas hizo historia al ser elegida como la Mejor Atleta del Año 2020 por la World Athletics.



«Bueno imagínate, no tengo palabras. Estoy un poco sorprendida. Me veía entre las candidatas por lo que habíamos hecho en el año, pero no como la ganadora», dijo de manera efusiva la nacida en Caracas tras conocerse el premio de la World Athletics en sus cuentas de Facebook, YouTube y Twitter.

“Qué alegría. Qué emoción. Este premio es algo que no me esperaba porque la competencia estaba muy fuerte. Todavía no puedo creerlo, pero aprovecho para agradecer a todas las personas que votaron por mí y me apoyaron para que se materializara este momento”, comentó Rojas.

Puedes leer: Yulimar Rojas, la Mejor Atleta Mundial del 2020

La bicampeona mundial en pista cubierta venció a un grupo de finalistas que incluía a otras compañeras que batieron récords mundiales, la etíope Letesenbet Gidey (5000m), la holandesa Sifan Hassan (hora de carrera) y el keniano Peres Jepchirchir (media maratón, solo mujeres), además de la velocista jamaicana Elaine Thompson.

Yulimar Rojas, primera venezolana en ser la Atleta del Año

Yulimar Rojas, quien impuso récord mundial bajo techo (15,43 metros) en el Meeting de Madrid, es la segunda mujer sudamericana en triple salto en ganar Atleta del Año tras hacerlo la colombiana Caterine Ibargüen en 2018.

«Esto significa mucho para mí al estar en un libro con los mejores atletas del mundo», concluyó.

https://twitter.com/TeamRojas45/status/1335251895900921857?s=20

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Alberth Josue Piña

Noticia al Día