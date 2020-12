Yulimar Rojas, la Mejor Atleta Mundial del 2020

diciembre 5, 2020 - 11:54 am

Yulimar Rojas fue reconocida este sábado como la Mejor Atleta Mundial del 2020 en la gala del World Athletics Awards.

La venezolana,campeona mundial de triple salto, ya había sido considerada la mejor atleta mundial de 2020 por la revista Track and Field News.

La caraqueña, que ha sido nominada por tercer vez en 2017 (atleta revelación), 2019 y 2020, superó en las votaciones a la holandesa Sifan Hassan, la etíope Letesenbet Gidey, la keniana Peres Jepchirchir y la jamaicana Elaine Thompson.

FEMALE WORLD ATHLETE OF THE YEAR! ✨



Yulimar Rojas is crowned Female Athlete of the Year at the 2020 #WorldAthleticsAwards



Felicidades @TeamRojas45 🙌 pic.twitter.com/9K2VsHy1dp