Wayuu: periodista y abogado defensor del indígena

diciembre 22, 2020 - 9:56 am

Más que una nota de duelo por esta muerte tan inesperada, sentida y absurda, quiero más bien dejar aquí algunos de los recuerdos de Regulo López (El Wayuu) que me permita la memoria escribirlos a medida que vayan saliendo, a partir del día en que se presentó como compañero de brega en la redacción del diario Panorama donde laboré por 17 años.

Desde ese entonces Régulo dejó bien claro cuáles eran los rasgos de su personalidad. Llegó al diario como un periodista todavía en formación, pero ya nutrido de una cultura general sobre su promedio universitario, olfato de sobra para la noticia, siempre informado y compañero de sus colegas de todos los que cubrían la fuente de sucesos.

Un indígena muy alegre, dicharachero, «soy el único», solía decir y cantaba opera en la redacción, imitaba personajes políticos y de farándula, se reía de si mismo y a veces llegaba llorando cuando un suceso que cubría lo impactaba o conmovía.

Antes de incorporarse al staff de Panorama había tenido un breve paso por otros diarios que él mismo confesó no había sido muy placentero no sé por qué motivo. «Panorama es Panorama y lo demás es monte y culebra» se le escuchaba decir cuando Heberto Camacho, Josué Carrillo ,Germán Novelli o el que estuviera de guardia en la fuente de sucesos daban un tubazo.

Tuvo una amplia trayectoria en el periodismo pero especialmente en la fuente de suceso donde se destacó por muchos años.»El periodista no tiene límites, me dijo un día, y vos Javi no tenéis límite». Siempre lleve esa frase en mente como una guía para buscar la noticia en mis andanzas como reportero.

Aprecié mucho a Regulo López con quién comparti la redacción de Panorama por muchos años. Fue un carajo amigo, compañero, profesional, muy familiar, jocoso, solidario y sobretodo emprendedor. «Reseñando muertos me tengo que graduar de abogado y seré un guajiro que defenderá guajiros»le comento una vez al viejo José Semprun, jefe de información del diario Panorama para entonces ,con quién lo unía una gran amistad y a quien posteriormente le agradeció como un padre, el que hubiera alcanzado con éxito sus estudios de Derecho.

Adiós Wayuu, «el javi» como me llamabas ,hoy te despide de pie y con aplausos como cuando interpretabas a todo pulmón el tema Granada en la redacción y bajabas la presión del día haciéndonos reír un rato. Descansa amigo quedarás en nuestro recuerdo.

Javier Sánchez