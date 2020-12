Veterano de la Segunda Guerra Mundial vence al COVID, a sus 104 años

diciembre 4, 2020 - 6:49 pm

Un hombre de Alabama que pasó la Segunda Guerra Mundial reparando trenes dañados por bombas en Francia, se recuperó del COVID-19 a tiempo para celebrar su cumpleaños 104.

Major Wooten estaba exhausto físicamente y un poco desorientado de la mente después de enfermar de coronavirus, pero su estado parece ir en franca mejoría, dijo el jueves su nieta Holley Wooten McDonald.

“Estoy simplemente agradecida de que pudieron atenderlo tan rápido y que pudimos hacerle las pruebas”, dijo McDonald. “Es increíble que un hombre de 104 años sobreviviera al COVID”.

El Hospital Madison compartió un video de Wooten con una mascarilla negra y saludando con la mano mientras los trabajadores del lugar le cantaban el martes “Feliz cumpleaños querido Pop Pop” mientras salía en una silla de ruedas decorada con globos, dos días antes de su cumpleaños.

WWII veteran from Madison, Alabama, Major Wooten, was discharged Monday from Madison Hospital in time for his 104th birthday today Thursday. Here is the hospital staff’s special send-off to “pop pop” as he is known— he was also greeted by granddaughter & great granddaughter. pic.twitter.com/SnkevcF6UR