Verónica Castro contó todo sobre su relación con Maradona

diciembre 3, 2020 - 4:40 pm

La famosa actriz mexicana, Verónica Castro, contó todo sobre su relación con el fallecido futbolista Diego Armando Maradona, quien dejó una marca a nivel mundial.

Verónica Castro aseguró en entrevista con Ventaneando, que siempre fue una gran fanática del astro argentino, y que cuando este le pidió que lo fuera a conocer, ella se sintió muy elogiada por la oportunidad.

«Me alegra mucho que me haya buscado, pues era una emoción muy grande, yo era admiradora pasional de él (Maradona) también. Era guapísimo, guapísimo, un súper encuentro, yo admiradora de él, me gustaba mucho jugar fútbol y estaba tomando clases en el club, de hecho, por eso le encontré el gusto a ver al señor. Porque para mí era muy importante, y cuando me enteré que el América jugaba contra la gente que venía de Argentina, pues me emocioné mucho, siempre ha sido la figura más importante”, expuso Verónica Castro.

La actriz conoció a Maradona en 1982, cuando el equipo América decidió invitar a un encuentro amistoso al Boca Juniors, en el que jugaba Maradona.

Verónica Castro cuenta que se emocionó mucho cuando supo que Maradona había solicitado conocerla; y que al recibir la llamada de Berlanga, en la que la invitaba a conocer al astro, ella gustosamente aceptó.

Desde ese momento, la actriz formó una gran amistad con el futbolista, a tal grado de ir a ver sus juegos, e inclusive quedaban para ver juegos juntos.

«Gracias, Fer, por esa invitación para ser la madrina, desde allí comenzó una gran amistad, con el campeón amigo y gran persona. Maradona, lo extrañaremos siempre. QEPD”, colocó Verónica Castro al saber de la muerte de Maradona

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Lasopa.com