Valtteri Bottas conquistó la pole del Gran Premio de Sakhir

diciembre 5, 2020 - 3:13 pm

El piloto de Mercedes Valtteri Bottas se llevó este sábado la pole position del Gran Premio de Sakhir, Baréin, de Fórmula Uno.

El filandés dio la vuelta más rápida en la clasificación en el circuito Internacional de Baréin con un tiempo de 53″377 2, para salir el domingo desde el situó de honor.

Bottas logró su décima sexta pole en su carrera, superando por 26 milésimas aGeorge Russell (53″403 3), quien sustituyo a Lewis Hamilton por positivo de COVID-19. Max Verstappen de Reb Bull (53″433) fue tercero a 0.056 milésimas del ganador de la clasificación.

Te puede interesar: Russell vuela en los libres del GP de Sakhir en su debut con Mercedes

El piloto de 22 años firmó un crono de 54 seg y 546 milésimas en los ensayos libres en la pista de Baréin.

The moment @MercedesAMGF1 locked up the front row in Sakhir!#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/IjD0yGWarE