Usuarios de Simple TV se sienten estafados al no recibir el servicio ofrecido

Un rosario de quejas y reclamos se ha desatado este miércoles, 16 de diciembre en las redes sociales, luego que algunos de los suscriptores de Simple TV, pagaran por primera vez el servicio y aún no se activan los planes ofrecidos por la cable operadora.

Simple TV es tendencia por dos razones, una los usuarios se sienten defraudados por que el servicio no se ha activado y aún no pueden disfrutar por los canales que pagaron y que les fueron ofrecidos en los planes y dos porque otros decidieron retirar el servicio por los costos que representan.

Tal como estaba previsto, la gratuidad de Simple TV venció este martes 15 de diciembre, a partir de este momentos las personas que desean continuar con el servicio debían pagar por el que más se ajuste a sus necesidades.

Muchos usuarios siguieron los pasos a seguir para disfrutar del servicio de cable privado, pero presuntamente los servicios no se activan y las denuncias se replican, catalogando tal suscripción como una «estafa», por cuanto aún no disfrutan de lo pagado.

«#SimpleEstafa @SimpleTVVE Pagué por un plan y no puedo ver todos los canales que están incluidos en ese plan. Les escribo y nadie responde. Para cobrar si saben comunicarse con los clientes», asegura uno de los afectados.

«De los 98 canales 32 son música. Pregunto algo. Quien coño quiere escuchar música en el televisor?. Estoy pagando por ver TV no por una radio!!!», fue otro de los reclamos.

«#SimpleEstafa @SimpleTVVE El plan básico casi no tiene canales, casi todos son de MÚSICA. Muy pocos canales de películas, no hay deportes, infantiles tampoco no hay casi. Cobran por decos viejos y los planes están carisimos. No lo vale, una estafa. Donde está @Conatel», acotó otra usuaria.

#SimpleEstafa @SimpleTVVE Pagué por un plan y no puedo ver todos los canales que están incluidos en ese plan. Les escribo y nadie responde. Para cobrar si saben comunicarse con los clientes. — Nancy Chacin (@nchacin) December 16, 2020

De los 98 canales 32 son música.



Pregunto algo.



Quien coño quiere escuchar musica en el televisor?



Estoy pagando por ver TV no por una radio!!!#SimpleEstafa #SimplePlanes #simpletv @SimpleTVVE pic.twitter.com/Rlsk64P1RW — Josue Figueroa (@Jrfigueroaa) December 16, 2020

SIMPLE…mente… en esta casa no se prende más el televisor.#SimpleTV pic.twitter.com/qNKZvsthKE — carolina espada (@carolinaespada) December 15, 2020

#SimpleEstafa @SimpleTVVE El plan básico casi no tiene canales, casi todos son de MÚSICA. Muy pocos canales de películas, no hay deportes, infantiles tampoco no hay casi. Cobran por decos viejos y los planes están carisimos.



No lo vale, una estafa. Donde está @Conatel — Carlos David Franco Medina (@unbrollopues) December 16, 2020

#SimpleEstafa yo tengo el plan byte activado desde el 14 y no me salen canales como SONY DISNEY JUNIOR ANIMAL PLANET E interteiman televisión TLC y me parece un abuso q la plataforma no se active de una con los canales q uno está pagando. — Cindy Cindy (@Cidy1712Cindy) December 16, 2020

#SimpleEstafa Se volverion locas… Fox channel que siempre estaba en los planes mas baratos, no lo dejaron en la parrilla del plan Byte. Ni Los Simpson voy a poder ver. Una cagada. pic.twitter.com/KJIV92o5rE — JOJASILVER (@Jojasilver2703) December 16, 2020

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día