Un día como hoy nació Stan Lee y otros famosos

diciembre 28, 2020 - 12:45 pm

Stanley Martin Lieber o Stan Lee, nació el 28 de diciembre de 1922, en la ciudad de Nueva York. Era hijo de dos inmigrantes rumanos que llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor.

Stan Lee fue un escritor y editor de cómics estadounidense, además de productor y también famoso por sus esporádicas apariciones en la gran pantalla.

Su trabajo fue fundamental para expandir Marvel Comics, llevándola de una pequeña casa publicitaria a una gran corporación multinacional.

Stan Lee murió el 12 de noviembre de 2018 en Los Ángeles, California, a causa de un infarto al corazón. Si su nombre era grande, la leyenda de Stan the man, sería aún mayor, tras su partida.

Un día como hoy, en 1940, nació el presentador de televisión chileno Don Francisco. Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld es el nombre de pila de uno de los personajes más populares en el mundo de los medios de comunicación de habla hispana, fama adquirida gracias a su programa Sábado Gigante, que se transmitió en 43 países del mundo hasta el 19 de septiembre de 2015.

Artífice de cruzadas solidarias, su máximo logro es ser el creador en Chile de la Teletón, una campaña de beneficencia destinada a niños con discapacidad motriz.

El 28 de diciembre de 1944 nació Édgar Vivar Villanueva, actor, comediante y médico mexicano. Se hizo famoso por haber interpretado al personaje del Señor Barriga y a Ñoño en El Chavo del 8 y al Botija en Los Caquitos. También se desempeñó como actor de doblaje de películas de Walt Disney de Pixar como: Ratatouille, donde prestó su voz al chef Auguste Gusteau, y Up: una aventura de altura donde hizo la voz del perro Dug.

En 1959 nació Ana Torroja, cantante y compositora española exintegrante de la banda Mecano. En 1993 el grupo se disolvió, tras una gira que duró casi dos años. Residió en Nueva York durante dos años. Viajó a La India, Hawaii, México, Boston, y otros lugares, donde se dedicó a bucear (su hobbie favorito).

Tras dos años de trabajo en Londres, graba su primer CD en solitario «Puntos Cardinales», el cual salió a la venta en España en el mes de Junio de 1997. De allí se extrajeron varios singles que sonaron en las radios, siendo el más conocido «A Contratiempo».

En abril de 2000 empezó la gira de conciertos junto a Miguel Bosé «Girados». «Pasajes de Un Sueño» salió a la venta en España el 2 de Enero de 2000. El 20 de noviembre de 2002 lanzó un disco enteramente en francés del que se sacó un primer single, «Mes prières». En 2003 aparece su álbum titulado Frágil, y se presenta por primera vez sola en una gira por América y Europa.

Con Aleks Syntek, interpreta en 2004 el tema a dúo «Duele el amor», uno de sus mayores éxitos a nivel comercial. En ese mismo año lanza en Latinoamérica un disco de grandes éxitos llamado Esencial, que aparece en 2005 en España, incluyendo una canción inédita llamada No me canso.

Contrajo matrimonio con Rafael Luque, ingeniero, el 16 de mayo de 2003 a bordo de una goleta anclada entre Mallorca y la Isla Dragonera. El 24 de agosto de 2005, tuvo mediante cesárea a su hija Jara en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.

El 28 de diciembre de 1976 nació en Pittsburgh, Pensilvania, el actor estadounidense Joe Manganiello.

Interpretó a Flash Thompson en la serie de películas de Spider-Man, y fue actor recurrente en series como How I Met Your Mother, One Tree Hill yTrue Blood.

Manganiello trabajó en la televisión, interpretando al novio de Tori Spelling en So NoTORIous de VH1 en 2006, y fue la estrella invitada en Las Vegas, Jake in Progress y Close To Homeese mismo año.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

F. Reyes

Noticia al Día

Con información de Agencias