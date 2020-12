Tres claves que explican por qué esta vez sí se aprobó la ley de la interrupción del embarazo en Argentina

Los senadores argumentaron haber cambiado su parecer con argumentos como «me he dado cuenta de que la ley no obliga a abortar», como dijo Sergio Leavy, de la conservadora provincia de Salta.

La diputada Flavia Morales, por su parte, de la provincia de Misiones, explicó hace dos semanas: «Desde la votación de 2018 he reflexionado, he analizado. La penalización no logra evitar que muchas mujeres realicen esta práctica y más aún en la clandestinidad. En efecto, la intervención del Estado, en este momento, es fundamental».