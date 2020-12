Carmen Hinestroza llegó a Maracaibo para Navidad

diciembre 24, 2020 - 9:26 am

La ciclista urbana Carmen Hinestroza llegó al Zulia, luego de una travesía intensa, retadora, pero llena de momentos extraordinarios, que la trajo desde Caracas hasta su natal Maracaibo

Haciendo paradas estratégicas, apoyada en las diferentes ciudades por amigos y por otros ciclistas urbanos, Carmen pudo cumplir en siete días una ruta que planeó minuciosamente y logró sin contratiempos.

A su arribo a Maracaibo fue recibida por familia, amigos y cicloactivistas de la ciudad.

Lea también: Zuliana viaja de Caracas a Maracaibo en bicicleta: un desafío para volver a casa en Navidad (+Fotos)

Luego de su llegada y preparándose para un merecido descanso, compartió algunas palabras con quienes, a través de un chat, la acompañaron en su emocionante experiencia.

«Después de una multitudinaria y hermosa recepción, un grupo grande de ciclistas urbanos me acompañó desde la cabecera del puente hasta la casa», relató Carmen.

«Compartí con ellos una buena conversación y anécdotas, y ya estoy en casa. Aún no he procesado estar en casa. Mi mente sigue en la vía, sigue pedaleando, sigue pensando en llegar, sigue calculando distancias y tiempos. Quizás tengo que dormir, descansar me hará encontrar hilos de cotidianidad, sentidos de lo fijo, de lo permanente y un gusto agradable a lo sedentario», fueron algunas de sus palabras.

Quizás en ese descanso reparador encuentre pistas e inspiración para su próxima travesía en bicicleta.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Fanny Reyes R.

Noticia al Día