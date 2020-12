Tips para ahorrar y reciclar agua

diciembre 15, 2020 - 5:53 am

En países como Chile, Colombia, Ecuador, entre otros, el consumo de los servicios públicos es lo que más golpea el bolsillo de los trabajadores.

Muchos tienen que trabajar de sol a sol para que parte de su salario ingrese a las arcas de las empresas privadas de servicios públicos, que son unas verdaderas pirañas a la hora de cobrar; tanto es así que si no pagas puntualmente al vencerse el mes en no menos de cinco días le viene al usuario un recibo con una tijera, connotando que si no paga se le va a cortar el servicio de modo inminente. Si te logran cortar el servicio, y deseas instalarlo de nuevo obligatoriamente debes pagar un costo adicional llamado reconexión.

En Venezuela tiempo atrás se cobraban los servicios públicos, incluyendo el del agua, pero el servicio era un poco más eficiente que hoy día; si bien hoy no se cobra el servicio acuífero, no es menos cierto que por la falta de este preciado liquido, nos vemos precisados a promover su ahorro.

A continuación te exponemos varios tics de como debes ahorrar y reciclar agua desde nuestros hogares:

Recoger el agua de lluvia

Coloca cubos fuera de tu casa para que el agua de lluvia se acumule, o aprovecha las canaletas y desagües de la casa para juntar agua. Utiliza el agua recogida para regar las plantas, lavar el coche y limpiar los muebles de exterior.

Aprovechar el agua de la ducha

Mientras te bañas colocas una ponchera en el piso, y el agua que cae puede ser aprovechada para bajar el sanitario.

Recoger las aguas grises

Estas aguas proceden del uso de la ducha, la lavadora o el fregadero. Puedes volver a usarlas para lavar pisos y bajar la poceta.

Poner platos en las macetas

Coloca bajo las macetas de tus plantas un plato que recoja el agua sobrante del riego y usa el exceso para regar otras.

No tirar el agua de las ollas

El agua que utilizas para cocinar la verdura es ideal para regar las plantas.

Al lavar los alimentos

En una taza sería una forma apropiada en que no se mantenga la llave abierta por un largo tiempo. Este procedimiento lo puede tener en cuenta cuando quiera cocinar y tenga que enjuagar algunos alimentos como vegetales.

No arroje residuos al inodoro

Una de las malas prácticas que tienen las personas en los hogares es utilizar el inodoro como cubo de basura. Esto puede generar que el retrete no funcione adecuadamente por los residuos y al final se termine consumiendo más agua o se desperdicie mientras se intenta bajar los desechos.

En cuanto a tuberías y duchas

Mantener en buen estado las tuberías, grifos y duchas, ya que si permanentemente están goteando aumenta el consumo de agua.

Cerrar el grifo cuando no se está usando agua durante el cepillado, la afeitada o el baño para ahorrar hasta 12 litros de agua por minuto, además de ser molesto para el oído.

Regar las plantas en el momento más fresco del día, al atardecer, en la noche o en la madrugada, pues la luz y el calor del día evaporan el agua más rápido.

Recortar el tiempo en la ducha. Haciendo duchas cortas se pueden ahorrar más de 50 litros de agua por ducha.

Remojar los platos en agua jabonosa antes de lavarlos hace que sea necesaria menos agua al lavarlos.

