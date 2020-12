Stefanía Fernández habría iniciado una nueva relación amorosa con este grandeliga venezolano

diciembre 14, 2020 - 4:39 pm

La Miss Universo 2009 Stefanía Fernandez habría pasado la página de su divorcio y consiguió nuevo amor, con el grandeliga venezolano Ender Inciarte.

En una publicación realizada en su cuenta de Instagram, el pelotero posteó una fotografía de ambos paseando por las parques de Universal, en Estados Unidos.

El jardinero de Bravos de Atlanta solo acompañó la imagen, en la que ambos están vestidos con una franela y un suéter de la película «Volver al Futuro» frente al famoso auto Delorean, con un emoji de corazón y un reloj.

Los comentarios no se hicieron esperar y mensajes como «Te lo tenías callado», «El amor está en el aire» o «Tipo cuando tu amor platónico está con tu Miss Universo favorita. No me dan ni un poquitín de celos. Buena elección de ambos», son los que se pueden leer.

Hasta los momentos la modelo y empresaria venezolana no se ha pronunciado a respecto. En junio anunció su divorcio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ender D. Inciarte (@enderinciartem)

La Patilla con información de El Farandi