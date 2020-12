Son Heung-min se llevó el premio Puskas al mejor gol del año

diciembre 17, 2020 - 6:12 pm

El surcoreano Son Heung-min obtuvo este jueves 17 de diciembre el premio Puskas de la FIFA al mejor gol de la pasada temporada, superando a los otros dos finalistas, los uruguayos Luis Suárez y Giorgian De Arrascaeta.

El tanto de Son (Tottenham) que fue recompensado fue conseguido tras una cabalgada ‘maradoniana’ de doce segundos antes de batir al Burnley.

Por su parte, Luis Suárez (Atlético de Madrid) aspiraba al galardón por un tanto al Mallorca cuando era jugador del Barcelona y que el propio ‘Pistolero’ había calificado como entre los mejores de su carrera.

Heung-min Son’s 70-yard run to goal 🤯



The 2020 Puskas winner for best goal of the year. (via @FIFAcom)pic.twitter.com/eVpk1NvhvR