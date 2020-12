Silvestre Dangong dice que está vivo de milagro: Lo que tenía era grave

diciembre 4, 2020 - 1:41 pm

A través de una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram, Silvestre Dangond contó que estaba hospitalizado “por un problema que aparentemente es ambulatorio o fácil».

Según relató Dangond, desde el domingo se encontraba en Barranquilla por temas laborales pero cuando ya no soportó el dolor decidió ir al médico.

“Me hizo el examen y me dijo que tenía una úlcera cerca del intestino recto. Él no se explicaba cómo yo no había sufrido peritonitis porque la úlcera estaba muy avanzada”, contó el artista.

El urumitero también señaló que en días anteriores había estado muy mal y que incluso pasó por muy malos momentos antes y durante el concierto que realizó el pasado 21 de noviembre en Valledupar.

“Irresponsablemente, al otro día me levanté, me puse una inyección para el dolor y seguí celebrando; y, de pronto, no hubiera alcanzado a estar echando el cuento hoy en día porque me hubiera empeorado”, manifestó el artista.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/Blogvallenato