Shakira lanza video de ‘Girl Like Me’ junto a los Black Eyed Peas

diciembre 4, 2020 - 7:53 am

La canción, que fue un éxito en el momento de su estreno, ahora tendrá video oficial, donde la barranquillera mostrará sus mejores movimientos.

A través de sus redes sociales Shakira antojó a todos sus seguidores al mostrar pequeños avances del video oficial de la canción que interpreta junto a los Black Eyed Peas.

‘Girl Like Me’ se estrenó hace unos meses y fue tendencia por su ritmo pegajoso y porqué fue una colaboración nunca antes vista entre la barranquillera y el grupo musical.

En uno de los videos publicados como parte de la campaña de expectativa, la cantante colombiana se mostró con un sexy atuendo rojo que dejaba ver sus movimientos.

Ahora los fanáticos esperan el lanzamiento oficial del videoclip para poder disfrutar del talento de Shakira.

Don't miss the premiere of Black Eyed Peas (@bep) and @shakira's video for “Girl Like Me," premiering TOMORROW at 10am on MTVU + MTV Live! ✨ pic.twitter.com/1M9ztw4Phk