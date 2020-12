Segundo récord en un día: el precio del bitcoin superó los 28.000 dólares

diciembre 27, 2020 - 10:56 am

El precio del bitcoin actualizó su máximo histórico por segunda vez en un día. La moneda digital ha subido de valor un 12,5%, superando la marca de 28.000 dólares. Pocas horas antes la criptomoneda superó la barrera de 27.000 dólares.

El pasado viernes, el precio del bitcoin superó los 25.000 dólares por primera vez en la historia, alcanzando al día siguiente un nuevo récord al cotizar a más de 26.000 dólares.

El pasado 20 de diciembre la criptomoneda aumentó su valor hasta los 24.273,04 dólares, su precio récord previo. Pese a la notable caída que experimentó en marzo, cuando perdió un 25 % en medio de la pandemia de coronavirus, el valor del bitcoin se ha duplicado este año.

Durante todo 2020 el bitcoin ha acumulado un alza de más del 250 %, con una curva de crecimiento más destacada durante los últimos tres meses, lo que cierra el mejor año para la criptomoneda más famosa del mercado.

#Bitcoin hit 24k on the 24th.



25k on the 25th.



26k on the 26th.



27k on the 27th.



… Continue below ⬇️