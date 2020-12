Sebastián Piñera sin mascarilla en la playa: Luego se disculpó

diciembre 6, 2020 - 7:55 pm

La noticia del día fue el paseo del presidente de Chile, Sebastián Piñera por la playa de Cachagua, donde se le vio sin mascarilla, y sacándose fotos con personas en el balneario.

El seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez se refirió a la situación, junto con explicar a quiénes se les aplica el sumario sanitario.

Ante esto, el seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, señaló según lo consignado por Emol que «el presidente reconoció su error y que lamenta profundamente la situación. Enfatizó, además, en que es importante que todas las personas tomen sus cuidados personales y que todos debemos respetarlos».

Agregó que «respecto al protocolo que tenemos de fiscalización en las playas, hacemos fiscalizaciones aleatorias, cuando sorprendemos a una persona que no está haciendo uso de su mascarilla de forma adecuada, le solicitamos que la utilice de forma adecuada y explicamos en que momento la debe utilizar y cuando se puede exceptuar».

Añadió con que «en aquellas personas que insisten en no hacer uso de su mascarilla de forma inadecuada o que no porten su mascarilla al momento de la fiscalización, se les cursa el respectivo sumario sanitario».

Además, «recordó e insistió» que «todas las personas deben usar su mascarilla de forma adecuada todo el tiempo en que estén en la playa, excepto cuando se metan al agua, realicen alguna actividad deportiva como jugar a las paletas o cuando no estén en movimiento como cuando quieran tomar sol, siempre y cuando estén a una distancia de 2 metros de otra persona, independiente, que sea un amigo, familiar o un ser querido».

Las disculpas de Piñera por andar sin mascarilla en la playa

Sebastián Piñera utilizó sus redes sociales para disculparse y explicar lo sucedido en la playa de Cachagua. «Ayer salí a caminar por la playa, algo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacaste una foto», comenzó explicando en su Instagram.

«Sin duda, debí haberme puesto mascarilla, pero por la rapidez en que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error. Me disculpo. Sin duda, los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos», terminó.

