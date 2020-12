Roger Federer no participará en el Australian Open

diciembre 28, 2020 - 10:42 am

No hubo milagro: como ya había dejado caer hace dos semanas, Roger Federer anunció su baja para el Australian Open (8-21 de febrero) y se perderá por primera vez en su carrera el primer Grand Slam del año para seguir su recuperación luego de dos operaciones en una rodilla.

Un comunicado de los organizadores este lunes 28 de diciembre acabó con las esperanzas de los seguidores del tenista suizo.

«Finalmente, Roger no tuvo tiempo de prepararse para las condiciones de un Grand Slam y está muy decepcionado por no poder venir a Melbourne en 2021», declaró el presidente del Abierto de Australia, Craig Tiley.

«Le deseamos lo mejor mientras se prepara para su regreso más adelante y esperamos verlo en Melbourne en 2022», deseó.

