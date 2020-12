Reportan desaparición de un niño de tres años en Maracaibo

diciembre 15, 2020 - 3:42 pm

Cerca de las 12:00 del mediodía de este martes 15 de diciembre, habitantes del barrio San Agustín, parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo, reportaron la desaparición de, Ebeangel González, un niño de tres años.

La progenitora del pequeño de nombre: Angélica Pérez, informó directamente a Noticia al Día, sobre lo sucedido, indicando que el menor se habría extraviado en cuestiones de minutos mientras ella regresaba de realizar unas compras en un comercio situado en la zona.

«Yo me dirigí al establecimiento El Conuco, junto a mi hijo de 16 años y el bebé. Cuando me disponía a regresar me detuve a hablar con una vecina quien me debía un dinero y se lo dejé por esos minutos a mi hijo mayor. Cuando le pregunté ya no estaba, todo fue mi rápido», agregó la mujer, con voz entrecortada.

Asimismo indicó que el hecho fue reportado a las autoridades de PoliMaracaibo, para iniciar con la búsqueda del pequeño.

Allegados al lugar indicaron que el niño había sido visto por la zona con una mujer pero esta versión no fue confirmada.

Greily Núñez

Noticia al Día