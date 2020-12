Reportan derrame de petróleo en la planta Pdvsa Jusepín en Monagas

diciembre 21, 2020 - 2:42 pm

Diputados de la Asamblea Nacional, denunciaron este lunes el derrame petrolero en la planta de PDVSA Jusepín, sobre el río Guarapiche del estado Monagas.

La parlamentaria detalló que por información de los pobladores, no se ha podido ingresar trabajadores para detener el derrame y limpieza, pues ninguna contratista quiere asumir el riesgo.

“Alertamos a las autoridades que deben tomarse acciones rápidas para evitar la contaminación del acueducto de Maturín”, precisó la parlamentaria.

Igualmente sostuvo a la población, tomar medidas para el abastecimiento de agua y estar organizados para exigir a PDVSA, “la atención debida, protegiendo en primer lugar personas y nuestro recurso vital, el agua”.

Por su parte, el diputado José Antonio Mendoza, tambien dirigente de Monagas expresó que el nuevo derrame corre en las aguas del caudal más importante del estado, y que ese río abastece a la planta de distribución de la ciudad de Maturín. «Alertamos que ninguna autoridad hasta ahora atiende este accidente que puede afectar a los maturineses», alegó el representante por el partido Primero Justicia.

Desde la @anambiente2020 y la @AsambleaVE lamentamos profundamente que nuestra principal industria nacional no solo no pueda producir prosperidad, sino que no pueda evitar la aniquilación de nuestros recursos naturales vitales.