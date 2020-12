Reguetonero Sech recibió las llaves de la ciudad de Panamá

diciembre 1, 2020 - 5:18 pm

El reguetonero Carlos Isaías Morales Williams, conocido por su nombre artístico como Sech, es un cantante y productor musical panameño que ha venido triunfando en el género y recibió las llaves de la Ciudad de Panamá como reconocimiento a su trayectoria en el mundo musical.

“No nos podemos rendir, ¿cuántos sueños habrá en el cementerio porque nunca se cumplieron por no intentarlo, porque alguien les dijo que no? No importa la edad que ustedes tengan, den gracias a Dios y pidan de corazón. Les prometo que algo pasará”, fueron las palabras del panameño mientras era homenajeado.

El artista ha tenido colaboraciones con grandes de la música entre ellos el rey del Trap Bad Bunny, J Balvin y ha sido un gran éxito en las plataformas digitales.

Sech tiene previsto un concierto vía Live Stream este 19 de diciembre, para todos los países incluyendo Venezuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SECH / EL BLOKE Hp 🇵🇦 (@sechmusic)

Ernestina García

Noticia al Día