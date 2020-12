Rafael Ramírez denuncia un “linchamiento moral” en su contra

diciembre 4, 2020 - 5:56 pm

El expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, denunció una campaña de desprestigio en su contra, la cual calificó de desproporcionada y que vulnera sus derechos ciudadanos.

“Ayer, otra vez, arremetió en mi contra, me insulta y descalifica. Eso se llama incitación al odio, abuso de poder, violación a mis derechos fundamentales, tales como, el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, a la imagen, a la personalidad, al decoro, solo por señalar los más evidentes. Sigue Maduro, insultándome cada vez que puede”, señaló en su página web.

“A Nicolás Maduro como que la jugada electoral se le está complicando cada vez más. Creo que está desesperado; por un lado, ante la baja participación popular proyectada en su componenda; y, segundo, porque la tarjeta del PCV avanza en el poco espacio que deja esta farsa”, opinó Ramírez.

Recordó que el diputado Freddy Guevara, mientras presidió la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, hizo “infames acusaciones en su contra”, que el presidente Nicolás Maduro reivindica al expresar que en esa oportunidad no las atendieron por solidaridad y optaron por protegerlo ante lo que consideraron señalamientos infundados.

“Es otra mentira gigantesca. Lo primero que debo decir, es que el madurismo nunca me defendió ante esos ataques infames de la oposición y mucho menos activó una “solidaridad automática”, señaló Rafael Ramírez.

“La única protección y solidaridad con la que yo he contado durante todo mis años al servicio del Estado fue la del Presidente Hugo Chávez, por eso me tuvo 12 años consecutivos a su lado en las carteras más sensibles de la economía nacional: el Ministerio de Petróleo y PDVSA”, agregó.

Señaló que no goza de riquezas y privilegios. “Jamás he estado protegido por el gobierno de los EE.UU., tampoco soy multimillonario, ni millonario, ni vivo en un Palacete”.

Explicó que cuando la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional anunció una investigación en su contra, el 17 de febrero de 2016, él se encontraba ejerciendo como Embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Nueva York.

“En cuanto me enteré de las falsas acusaciones, solicité volver al país para presentarme ante la Asamblea Nacional y hacerle frente a las mismas, pero Maduro no lo autorizó, afirmando que no lo podía hacer porque el gobierno no reconocía a la Asamblea, agregando, defiéndete tú mismo”.

“Me di cuenta de inmediato, que toda la operación de linchamiento moral en la Asamblea Nacional, era parte de un acuerdo entre el madurismo y la extrema derecha para aniquilarme políticamente; por lo cual, el madurismo, no haría nada”, puntualizó Ramírez.

“Dándome cuenta de que, desde el PSUV no harían nada por defenderme en el debate parlamentario, ni que yo tendría la oportunidad de presentar mis alegatos ante la Asamblea Nacional, fue entonces cuando decidí recurrir ante una instancia, todavía en aquel entonces imparcial: el Tribunal Supremo de Justicia”.

“El 28 de septiembre de 2016 interpuse ante el Tribunal Supremo de Justicia una demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, en contra de las actuaciones y falsas acusaciones esgrimidas por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, para que fuese considerada por la Sala Constitucional de la Máxima Instancia judicial del país”.

Argumentó que el fallo de la Sala Constitucional fue favorable a sus alegatos, mediante una sentencia.

El expresidente de PDVSA, difundió también a través de un video sus plnateamientos.

#4Dicembre Comparto mi VIDEO respuesta a tanta infamia y mentiras. El apoyo y la solidaridad automática de @NicolasMaduro ha sido con los sobrinos Flores y con Alex Saab. A mi me me apoyaba Chávez. El madurismo esta obsesionado en mi contra, porque le tiene terror al Chavismo! pic.twitter.com/2uzpp5ls6a — Rafael Ramírez (@RRamirezVE) December 4, 2020

