Galicia tras contraer el COVID-19: "Todo va marchando, me siento bien"

diciembre 17, 2020 - 7:56 pm

El periodista Rafael Galicia mejora paulatinamente y afirmó sentirse bien, luego de haber contraído el COVID-19.

Así lo hizo saber a la periodista Hannabelle Urdaneta de Noticia al Día, a quien le manifestó que su diagnóstico es el resultado de la evaluación que le hicieran hoy los profesionales de la salud que atienden su caso, para ayudarlo a superar el coronavirus.

Sin perder su chispa, el respetado y reconocido comunicador dijo sentirse bien. «Todo va marchando me siento bien, todavía con un poquito de presión en el pecho…, me inyectaron antibióticos para combatir un pequeño foco, hasta ahora no es grave ni comprometedor», aseguró el conductor del programa «A 8 Columnas».

Mencionó que lo que más le afecta en este momento es tener los valores de la azúcar altos, por lo que se están enfocando en cotrolarlo, para poder equilibrar el tratamiento.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día