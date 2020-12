¿Quéee? María Conchita Alonso da positivo Covid-19; asegura que “tenía muchas ganas” de contagiase

diciembre 10, 2020 - 9:55 am

María Conchita Alonso reveló a través de un video compartido en su cuenta de Instagram que ha dado positivo a la enfermedad de Covid-19; sin embargo, sorprendió al confesar que ella deseaba contagiarse.

“Esta mañana me dijeron que tenía Covid… cuando mi doctor me dijo eso dije ‘pero si yo me siento bien, es como una gripe’”, dijo en primera instancia la actriz asegurando que adquirió el virus en medio de una filmación en California.

Acto seguido, Alonso agregó con una gran sonrisa: “yo tenía muchas ganas de que me diese, porque… ya para salir de esto, ya salir de todo esto”. Además de confesar que solo ha tenido dolor de cabeza y cuerpo cortado.

De la misma manera, la intérprete de “Noche de Copas” cuestionó la forma en que se ha tratado e infundido el miedo hacia este padecimiento.

“Son tantas las mentiras que dicen, es tanto el pánico que han querido crear en el mundo entero de que sí te da el virus, mueres, es mentira, obviamente el virus existe, yo nunca lo he negado, pero hay muchísimas otras enfermedades que matan, o sea, muchísimo más que este virus, (por ejemplo) los infartos, el alzhéimer, cáncer, el alcohol…”.

Finalmente, María Conchita Alonso aconsejó a sus seguidores a no tener miedo, pues esto es propicio para atraer enfermedades. “Tengo Covid y me siento super bien! No tengas miedo. Piensa siempre en positivo, SIEMPRE!”, escribió la artista venezolana-estadounidense junto al video donde confirma esta información.

