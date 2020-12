Por esto estallaron a Lasso en redes ¡Mi alma!

diciembre 8, 2020 - 3:23 pm

El cantante Lasso se convirtió en blanco de críticas de los internautas, luego que publicara un comentario sobre su “futuro hijo” y la idolatría que siente por el cantautor Paul McCartney, y es que los usuarios no perdonaron que el criollo comparara su admiración por el artista con el hecho de convertirse en padre.

A través de su cuenta de Instagram, el venezolano explotó de emoción en un video, tras enterarse que McCartney compartió un clip de él, en el que aparece cantando la canción Pretty Boys, un homenaje al Ex Beatle.

“Hoy Sir Paul McCartney a quien por cierto tengo tatuado en mi brazo, publicó en sus historias un video mío. Hoy es el mejor día de mi vida, cuando yo tenga un primer hijo, su nacimiento no significa nada, no vale nada para mí… Hijo si estás viendo esto en el futuro, no me arrepiento de nada de lo que dije», fueron las palabras del intérprete de Odio que no te odio.

Ante su emoción, las personas en la comunidad 2.0 reaccionaron en contra de Lasso y aseguraron que el actor no tiene “ni idea de lo que dijo”, además, algunos le sugirieron que debe manejar mejor su asombro.

“Con razón Sheryl lo dejo”; “Gracias a Dios Sheryl está en otras manos… que cabeza. Por lo menos compara con otra cosa cabezón” o “¡Qué baboso para hablar así! Dios quieras recuerde lo que dijiste hoy”, comentaron los internautas.

