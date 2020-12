Por esta razón sobre Armando Manzanero destruyen a Luis Miguel

diciembre 30, 2020 - 11:52 am

Políticos, cantantes, actores y celebridades en general lamentaron públicamente la muerte del maestro Armando Manzanero. En ese grupo brilló por su ausencia Luis Miguel, uno de su grandes intérpretes.

El vocalista recibió duras críticas en Instagram por no dedicar unas palabras al compositor yucateco, quien falleció el 28 de diciembre por complicaciones de la COVID-19.

Y es que como se recordará, Luis Miguel consolidó su carrera gracias al disco Romance (1991), producido por Manzanero.

Ese dísco le ganó fans de diversas generacions, pasando de ser un artista pop latino a una estrella internacional. Te extraño y No sé tú, los temas que Manzanero cumpuso para el álbum, sirvieron de bandera para los más de 7 milliones de álbumes vendidos en el mundo.

“No puedo creer que Micky no diga nada! La historia con el Sr. Manzanero es inolvidable! Es única! Ay, Micky no lo puedo creer!; “Ni un gracias para el maestro Armando Manzanero que te dio tanto en tu carrera Mickey, por algo se quedó tan sentido contigo, qué malagradecido”, comentaron algunos internautas en el último post de la cuenta de Luis Miguel.

“Este tipo debería estar agradecido por todo lo que hizo el maestro Manzanero por el. Después de los discos de Romances este no ha tenido nada de éxitos y esta que va de caída libre. Tal así que ahora hace comerciales de envíos de comida tan desastrozos. What goes around comes around Micky!”, escribió otro usuario.

Hubo, sin embargo, quienes defendieron la actitud del artista. “Qué más homenaje que este: cantar sus canciones para recordar las composiciones de Armando Manzanero y no unas tristes palabras . No hace falta ser tan explícito, el mensaje se entiende perfectamente!”, señaló un seguidor.

Otro fan señaló: “El malagradecido fue siempre manzanero, que desde hace años empezó a hablar mal de Luis Miguel! Cuando Luismi le hizo el favor y el honor de grabarle algunas de sus canciones pudiendo grabar y escoger temas de otros compositores igual o mejores que él”.

La relación entre Luis Miguel y Armando Manzanero no era buena, de hecho, el cantautor criticó en varias ocasiones el comportamiento del intérprete de La incondicional.

“Hay gente que no conoce el agradecimiento. No quiero hablar de él, pero piendo que qué pena”, manifestó Manzanero en una ocasión al ser interrogado sobre Luis Miguel.

